Elon Musk pokazał Super Heavy. Pierwszy stopień SpaceX Starship robi wrażenie

Elon Musk udostępnił w tym tygodniu nowe zdjęcie, na którym pochwalił się postępem prac nad Super Heavy, pierwszym stopniem rakiety, który wyniesie statek SpaceX Starship w kosmos. Ten konkretny prototyp nie zostanie jednak wystrzelony - firma ma wobec niego inne plany.

First Super Heavy Booster pic.twitter.com/0K5QPsEbbt — Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2021

Na powyższym zdjęciu możecie zobaczyć niemal gotowy 70-metrowy prototyp Super Heavy BN1. Po zakończeniu prac waga tylko tej części może osiągnąć nawet 3600 ton. Jednak ten prototyp nie poleci w kosmos, a nawet nie będzie próbował. Zamiast tego Elon Musk wyjaśnił, że na BN1 będą prowadzone zupełnie inne testy, m.in. związane z transportem SuperHeavy.

SpaceX zaczęła już jednak prace nad kolejnym prototypem - BN2, który najprawdopodobniej zostanie poddany testom wznoszenia. Pierwszy lot orbitalny z jego udziałem zaplanowany został na lato br. W przyszłym roku firma chce zacząć przygotowania do pierwszej misji na Marsa, ale Starship będzie również latać na Księżyc.

SpaceX Starship docelowo będzie służyć, jako rakieta wielokrotnego użytku, składająca się z dwóch stopni - pierwszym z nich będzie właśnie Super Heavy, który po separacji ma zawrócić i wylądować, podobnie jak rakiety z rodziny Falcon. Sama technologia wykorzystana do lądowania Super Heavy będzie co prawda inna, ale również pozwoli na odzyskanie boostera.

Drugim stopień rakiety, czyli po prostu Starship, w jednym z wariantów ma być załogowym statkiem kosmicznym. Docelowo również będzie w stanie powrócić na Ziemię, by możliwe było jego ponowne użycie. Jeżeli SpaceX osiągnie zakładane cele, to doprowadzi do gigantycznych oszczędności, co może m.in. przyczynić się do rozwoju kosmicznej turystyki. Wkład w naukę również będzie nieoceniony.