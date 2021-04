Empik rozdaje bony na 1500 zł? Uwaga na nowe oszustwo

Udostępnij:

Phishing to dobrze znana metoda działania cyberprzestępców, ale oszuści szukają coraz to nowych sposobów, by nabrać mniej świadomych użytkowników. Wykorzystują trwający obecnie lockdown i coraz odważniej podszywają się pod sklepy internetowe, ale ich celem jest zawsze wyłudzenie wrażliwych danych.

Tym razem za swój cel wybrali klientów sklepów Empik. Pułapka jest prosta: przestępcy rozsyłają wiadomości, zachęcające do zarejestrowania się w specjalnie przygotowanym formularzu. W zamian za podanie naszych danych czekać ma na nas bon o wartości 15000 złotych.

Po kliknięciu linka w wiadomości przechodzimy na stronę, na której należy podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Po podaniu swoich danych zostajemy zapisani do subskrypcji.

O ile sama wiadomość może wyglądać wiarygodnie, to już strona, na którą przekierowuje link, nie przypomina wizualnie strony sklepu Empik, co od razu powinno wzbudzić nasze podejrzenia. O ile nie wzbudziła go wyjątkowo atrakcyjna nagroda, którą rzekomo mielibyśmy uzyskać po podaniu swoich danych.

Mimo że o phishingu pisze się coraz więcej i nawet policja wydaje specjalne komunikaty, dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci, to ofiar cyberoszustów nie brakuje. Należy przy tym pamiętać, że równie często, co pod znane sklepy czy instytucje, przestępcy mogą podszywać się pod naszych bliskich. Taka sytuacja spotkała mężczyznę z Suwałk, który stracił pieniądze, sądząc, że przelewa je siostrze.