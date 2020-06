Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Empires: Dawn of the Modern World to strategia czasu rzeczywistego (RTS) z 2003 roku od Stainless Steel Studios, które wyprodukowało także Rise & Fall: Civilizations at War oraz Empire Earth.

Przez wieki…

Empires: Dawn of the Modern World zawiera trzy rozbudowane kampanie. Akcja rozpoczyna się w czasach średniowiecza, a kończy podczas II wojny światowej. W trakcie rozgrywki dowodzimy trzema odmiennymi cywilizacjami i bierzemy udział w wydarzeniach doskonale znanych z kart historii. Walczymy nie tylko na lądzie, ale także na wodzie i w powietrzu.

Dwa tryby

Tylko od gracza zależy, czy w Empires: Dawn of the Modern World stanie się uczestnikiem dynamicznych, efektownych bitew czy też będzie powoli, skrupulatnie opracowywał taktykę, by następnie – po jakimś czasie – sprawdzić ją w praktyce. Dzięki takiemu podejściu gra idealnie nadaje się na zarówno krótsze, jak i dłuższe sesje.

To nie wszystko!

Za sprawą wbudowanych narzędzi możemy tworzyć własne poziomy. Empires: Dawn of the Modern World i tak oferuje mnóstwo godzin zabawy, ale jeśli to nam nie wystarczy, to nic nie stanie na przeszkodzie, by przygotować swoje unikatowe kampanie.

Najważniejsze cechy: