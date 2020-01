13.11.2012 15:03 • Recenzja do wersji 3.0.0.1

Emsisoft Emergency Kit moim zdaniem jest to jeden z najlepszych darmowych programów antyspyware do usuwania złośliwego oprogramowania w tym: wirusów, robaków, koni trojańskich, keylogerów i innych niechcianych gości a także potrafiący wyleczyć szpiegowskie programy, które to bywają w naszych komputerach.



Skaner ten jeśli oczywiści mogę go tak nazwać posiada darmową licencję co oznacza, że jest w pełni darmowym programem w odróżnieniu od innych produktów tego samego producenta i można zastosować jego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wyróżnia się bardzo czułą, dobrą heurystyką i ma ogromną bazę danych wirusów dlatego jest taki skuteczny w eliminowaniu ich. Czasami zdarza się, że złapie fałszywe alarmy ale mi to nie przeszkadza i uważam, że lepiej jest zapobiegać niż później leczyć komputer.



Podczas skanowania wyróżniają się 4 tryby, którymi można skanować komputer to jest: szybki, inteligentny, dokładny oraz na zlecenie użytkownika. W przypadku wykrycia szkodnika podczas skanowania program można ustawić tak aby poddał kwarantannie wykryte zagrożenia lub je usunął oraz ustawić wydajność co za sobą niesie niskie wykorzystanie procesora. Jednak ja polecam ustawienie go na niskim poziomie, ponieważ przy starszych komputerach i z mniejszą ilością pamięci RAM nie będzie zakłócał pracy systemu. Posiada też inne narzędzia, które wchodzą w jego skład m.in. Commandline Scanner, HiJackFree i BlitzBlank. Pierwszy z nich służy do skanowania z polecenia lini komend, drugi zaś sprawdza złośliwe ukryte usługi, procesy, klucze rejestru, sterowniki, a także kontrolki ActiveX.



Program ten nie wymaga instalacji i myślę, że jest godnym wart poleceń dla domowych użytkowników jak i zaawansowanych.