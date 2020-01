Emsisoft Internet Security 2019.11.1.9884

09.01.2016 09:53 • Recenzja do wersji 11.0.0.6054

Program pozytywnie mnie zaskoczył,naprawde monitoruje system,wykrył że moja Zapora Ogniowa Zone Alarm zachowuje się podejrzanie jak program typu Spyware,to naprawdę duży plus dla tego pakietu,a minus to że chce restartować komputer,ponieważ niektóre infekcje nie mogą być usunięte,dopiero po restarcie systemu zostanie to zrobione,a mówimy tu o infekcjach pseudo wirusach sprawdzających typu EICAR :-) no trochę to niepoważne jest prawda? :-)oczywiście zapora zatrzymuje i wprowadza do kwarantanny automatycznie,potestuje go jeszcze,zobaczymy jak się przy innych zachowuje,aktualizacje ściągają się bezproblemowo,w przeciwieństwie do ich skanera,któy ściaga nieraz aktualizacje przez godzine czasu,tak jakby ściągał cały czas od nowa wszystkie sygnatury,albo mają gorszy serwer po prostu w przypadku skanera.