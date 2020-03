Udostępnij:

Gra Dante's Inferno jest już możliwa do całkowitego ukończenia – poinformował zespół odpowiedzialny za RPCS3, emulator konsoli PlayStation 3 na PC. Ma to być świadectwem stale postępujących prac.

Jak na złożoność wykorzystanego w PS3 procesora IBM Cell, wymagania sprzętowe okazują się zaskakująco niskie. Ponoć do komfortowej zabawy w emulowane Dante's Inferno przy rozdzielczości 4K i 60 kl./s wystarcza procesor Intel Core i5 4. generacji lub szybszy, a także karta graficzna na poziomie GeForce'a GTX 1650.

Wcześniejsze wersje emulatora RPCS3 od aktualnej v0.0.9-9872 miały ten problem, że choć przez większość czasu utrzymywały rozgrywkę w rzeczony tytuł w sposób płynny, to jednak było to przeplatane losowymi przycięciami. Niniejszym wszelkie zgrzyty znikają, co zresztą potwierdzać ma zamieszczone na YouTubie wideo z gameplay'em.

A na tym nie koniec. Autorzy chwalą się jeszcze dodaniem obsługi trybu PlayStation 3D, który w przypadku emulatora obsługiwany jest poprzez tzw. anaglify, czyli filtr wymagający okularów z czerwono-turkusowymi soczewkami.

Nie daje to wprawdzie najbardziej spektakularnych efektów, ale za to nie wymaga specjalnie dostosowanego wyświetlacza. Wystarczy standardowy monitor.

RPCS3 now supports PlayStation 3D!



Update to the latest version, turn 3D mode ON and put on your 3D glasses! pic.twitter.com/nQrV25lfpH — RPCS3 (@rpcs3) March 7, 2020

Żeby nie było zbyt pięknie – RPCS3 wciąż nie radzi sobie z większością gier pisanych specjalnie pod PlayStation 3, które do cna wykorzystują zawiłości architektoniczne procesora Cell. Niemniej z miesiąca na miesiąc widać poprawę. Pozostaje więc kibicować autorom i życzyć im dalszych sukcesów. Kto wie, może kiedyś pogramy na PC w The Last of Us czy Uncharted.

Emulator RPCS3 w aktualnej wersji znajdziesz w naszym katalogu oprogramowania.