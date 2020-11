Endomondo już wkrótce przestanie działać. Podpowiadamy, jak przenieść dane

Udostępnij:

Endomondo, jedna z najpopularniejszych aplikacji służących do monitorowania aktywności fizycznej, przestanie działać wraz z końcem 2020 roku. Oprogramowanie istnieje na rynku od trzynastu lat, ciesząc się dobrą opinią wśród m.in. miłośników biegania i jazdy na rowerze. Apka poza zapisywaniem czasu treningu, daje również możliwość śledzenia jego intensywności. Dzięki niej zarejestrujemy m.in. średnie tempo, prędkość, dystans, a także spalone kalorie podczas ćwiczeń.

Wszystkie powyższe funkcje będą dostępne do 31 grudnia bieżącego roku, po czym aplikacja na zawsze zniknie z rynku. Nie oznacza to oczywiście, że nie będziemy mogli kontynuować naszych treningów oraz rejestrować wyników za pomocą innych apek. Właściciel programu Endomondo, firma odzieżowa Under Armour zapowiedziała rozwijanie projektu płatnej aplikacji dla amatorów i zawodowych sportowców o nazwie MapMyRun. W ramach testów, przez najbliższe trzy miesiące można z niej korzystać całkowicie za darmo

Endomondo znika z rynku. Jak przenieść dane?

Dane użytkowników Endomondo będą przechowywane do końca marca 2021 roku. Właściciel oprogramowania zapowiedział, że do końca stycznia będzie można je przenieść do aplikacji MapMyRun, która jest dostępna zarówno na smartfony z Androidem, jak i z iOS.

Aby to zrobić, należy oczywiście pobrać oprogramowanie na swoje urządzenie. Następnie wybieramy Ustawienia, po czym klikamy opcję Połącz&Publikuj. Ostatni krok to wpisanie naszych danych do konta MapMyRun.

Chociaż firma Under Armour rekomenduje oprogramowanie MapMyRun, nie oznacza to, że nie możecie zsynchronizować danych również z innymi aplikacjami. Poniżej lista kilku z nich, które możecie wypróbować, kiedy Endomondo przestanie działać:

Fitbit

Polar

TomTom MySports

Worksmile

Google Fit

MyFitnessPal

Aplikację Endomondo na Androida i na iOS-a wciąż można pobrać w naszym katalogu oprogramowania.