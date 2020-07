Pobierz program

Enemy Front to strzelanka FPP od CI Games, czyli polskiego studia, które wcześniej funkcjonowało pod nazwą City Interactive. Firma początkowo słynęła wyłącznie z niskobudżetowych shooterów, ale z czasem stworzyła większe produkcje. Dziś znana jest głównie z cyklu Sniper: Ghost Warrior.

Fabuła

Akcja gry Enemy Front toczy się w realiach II wojny światowej. Głównym bohaterem jest Robert Hawkins, korespondent wojenny, który wspólnie z bojownikami ruchu oporu trafia do różnych państw europejskich, by zmierzyć się z nazistami we Francji, w Norwegii, w Niemczech oraz w Polsce. Co ciekawe, jedna z misji rozgrywa się w trakcie Powstania Warszawskiego.

Rozgrywka

Enemy Front zawiera wiernie odwzorowane rodzaje broni palnej z okresu od 1939 do 1945 roku, z których zrobimy użytek podczas rozgrywki. Dostępne są bronie ręczne, pistolety maszynowe, karabiny szturmowe oraz karabiny snajperskie. Nie brakuje także pistoletów z tłumikiem Welrod i pistoletów maszynowych typu Sten i Błyskawica. Z opisywanych narzędzi możemy skorzystać nie tylko w kampanii, ale także w trybie multiplayer.

Grafika

Wysokiej jakości oprawa wizualna w Enemy Front generowana jest przez technologię CryEngine, która wcześniej posłużyła studiu Crytek do stworzenia grafiki w innej serii pierwszoosobowych shooterów, a mianowicie Crysis.

Najważniejsze cechy:

strzelanka twórców serii Sniper: Ghost Warrior

10-godzinna kampania

tryb multiplayer

różne style rozgrywki do wyboru

wiernie odwzorowane uzbrojenie

klimatyczna oprawa graficzna

