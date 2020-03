Pobi​erz program

Enpass to darmowy menadżer haseł pozwalający nie tylko na przechowywanie, ale i generowanie nowych silnych haseł trudnych do złamania.

Enpass charakteryzuje się czytelnym interfejsem użytkownika. Po lewej stronie ekranu dostępne są rozmaite kategorie (np. karta kredytowa, podróże i finanse) do których możemy przydzielić własne hasła. Narzędzie pozwala także na skorzystanie z funkcji kontroli hasła. Możemy dzięki niej odnaleźć duplikaty haseł oraz sprawdzić, czy nasze hasło będzie trudne do złamania.

Przed rozpoczęciem korzystania z Enpass należy zdefiniować hasło główne, które jest wymagane do korzystania z programu. Jeśli nie będziemy w stanie go sobie przypomnieć, utracimy wszystkie dane zapisane w aplikacji. Możliwe jest jednak synchronizowanie haseł zawartych w Enpass "w chmurze" oraz przechowywanie ich w formie zaszyfrowanych plików w lokalnej sieci Wi-Fi z opcją przywrócenia danych w dowolnym momencie.

Narzędzie oferuje funkcję automatycznego uzupełniania formularzy na stronach internetowych za pomocą jednego kliknięcia, więc po wprowadzaniu nazwy użytkownika i hasła do bazy programu Enpass nie musimy ręcznie wpisywać tych danych w czasie logowania się na przykład do konta poczty elektronicznej. Co istotne, Enpass korzysta z 256-bitowego szyfrowania AES, więc informacje udostępnione w programie są bezpieczne.