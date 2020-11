Promocja zła, czym epatuje The Last of Us 2?

Idee są jak wirusy: zarażają, mutują, powielają się i walczą o przetrwanie. Od zawsze najlepszymi inkubatorami wcale nie były umysły jednostek, a szeroko pojęta sztuka - bo to sztuka ma największe pole rażenia. I tak jest do dzisiaj, nieznacznie zmienił się tylko nośnik i skala. Jeśli idea jest szlachetna i niesie ze sobą jaką wartość dodaną - to wspaniale. Ale bywa i tak, że długofalowo przeradza się w bardzo szkodliwą cywilizacyjnie ideologię. Jak zapewne się domyślasz, tego przypadku tyczy się mój wpis. A czyj mózg jest najbardziej podatny na impregnację cudzą myślą? Mózg dziecka - i choć przytoczona przeze mnie gra dla dzieci nie jest (o czym świadczy klasyfikacja wiekowa), to oczywistym jest chyba dla wszystkich, że w nią grają i to one są głównym celem sprzedażowym, a nie mitycznie grzyby 30-plus (bez obrazy ale nastolatkowie to z mojej perspektywy czasowej również dzieci). Stety lub niestety, żyjemy w czasach mocno zinformatyzowanych, gdzie fizycznie niemożliwym jest całkowite kontrolowanie treści w jakie dziatwa gra, co ogląda, a nawet co czyta. Prędzej czy później, latorośl spotka się ze złem - wcześniej niż powinna i z dużą dozą prawdopodobieństwa bez udziału rodzica, którego zadaniem jest m.in. wtajemniczać w zawiłości tego świata, adekwatnie do wieku i rozwoju pociechy. Czy to dzięki beztrosce rodzica (np. brak filtrowania sieci), czy też za pośrednictwem rówieśników, którym dostępu do zła i/lub potencjalnego zła nikt nie reglamentuje. To właśnie dlatego, nie da się ich ochronić przed wątpliwej jakości obyczajowością, która coraz agresywniej wdziera się do naszej rzeczywistości, co wykorzystują hieny żerujące na kontrowersji i ludzie złej woli z nadmiarem gotówki. Tym razem takim kanałem propagującym zło stały się gry. Moje ulubione gry...

Uwaga: w treści znajdziesz tzw. spoilery. Jeśli planujesz "przejść", wspomniany tytuł i jak wszyscy ludzie, lubisz być zaskakiwany fabułą, to nie czytaj! A jeśli nadto unosisz się w "oparach LPG", to również nie czytaj by nie psuć sobie humoru - używając idiotycznej nowomowy - homofobią i wszelką inną fobią nieobjętą medycznym leksykonem. Oboje będziemy wtedy zdrowsi psychicznie. ;) Tekst jest od konserwatysty dla konserwatysty - lub po prostu - dla człowieka normalnego.

Niedawno ukończyłem głośny tytuł: "The Last of Us: Part II", który to sprowokował mnie do przelania myśli na e-papier. Głośną głównie ze względu na liczne kontrowersje - ale o tym za chwilę. W telegraficznym skrócie, jest to świetnie opowiedziana historia o bezcelowości zemsty i nienawiści, o tym jak nie przynosi ulgi i o tym że niszczy także "żywiciela". Ortodoksyjni fani "jedynki" są zawiedzeni zabiciem protagonisty już na samym początku gry (występuje później w reminiscencjach, ale tylko po to by służyć za środek artystyczny, czyli igrać z emocjami powoli polaryzowanego gracza), ale podróż Ellie i Abby uważam za o wiele dojrzalszą i zapadającą w pamięć, niż Joela kompensującego sobie śmierć córki tymczasową podopieczną, odnajdującą sens życia w niesieniu w sobie symbionta - potencjalnego lekarstwa na dziesiątkującą ludzkość "grzybicę". Wszystko to zostało oblane sosem rewelacyjnej grafiki (rzecz jasna jak na możliwości sprzętowe PlayStation 4), udźwiękowienia, równie dobrych animacji (z wyjątkiem mimiki duszonej Ellie i pływających po podłodze psich łap) i artyzmu, który wprost wylewa się z ekranu na każdym kroku. Można by więc powiedzieć, że mamy do czynienia z hitem, prawda? Otóż jest w tej grze gigantyczna łycha dziegciu, ledwo do strawienia dla tradycjonalistów...

I tutaj jest ten problem. Destylując "The Last of Us 2" ze szkodliwej propagandy, otrzymujemy jedną z najlepszych gier nie tylko tej powoli przemijającej już generacji, ale w ogóle w historii elektronicznej rozrywki. Młodsi nie będą tak krytyczni jak ja (i mam nadzieję również ty). Wchłoną wszystko jak gąbka, kwitując że "jak staruchom się nie podoba to cały czas mają Mario", powiedzą że to normalne (nieświadomie myląc ten termin z powszechnością). Naturalnie, dawniej wychodziły (i nadal wychodzą) "wykolejone gry" (gros w Japonii), tyle tylko że to pierwszy przypadek tytułu z takim budżetem i tak wykonanego (dotychczas wszystkie to nic nieznaczące, kulejące technicznie dziadostwo, które nie miało szans na przebicie do tzw. mainstreamu). To może być niebezpieczny kamień milowy w tej materii, zwiastujący niepokojący trend od teraz także w grach wideo (do filmów wdarli się już dawno temu, o czym zapewne wiedzą abonenci Netfliksa).

Narkomania

Na niemal niewinny początek, promocja narkomanii. W pewnym momencie bohaterki trafiają do opuszczonego przybytku, w piwnicy którego znajdują plantację "maryśki" i jeszcze dobrze zachowane papierosy w słoiku. Niewinny blancik, dlaczego nie? Odpręża i w ogóle to takie cool, prawda? Oczywiście nie, marihuana uzależnia i niszczy mózg, ale w grze przedstawione jest to jak rarytas. Kwestią dyskusyjną jest czy w post-apokaliptycznym świecie ktokolwiek edukowałby sieroty w tej materii, ale tutaj nie o sens chodzi tylko wtłaczanie wzorców odbiorcom (lub dodatkowo przypodobanie się im, bo dziś palenie tego badziewia nie uchodzi wśród większości młodych za głupotę...).

Zapalają.

A dalej to już z górki...

Homoseksualizm

Co jest oczywiste, tacy ludzie zawsze byli, są i prawdopodobnie będą z nami do końca świata. Tym bardziej jeśli jest to choroba czysto genetyczna, a nie psychiczna. Ja to rozumiem, a nawet dalece toleruję, ale jednocześnie nie akceptuję i nie zgadzam się na podnoszenie dewiacji seksualnych do rangi normalności, a tak dzieje się w "TLoU2" i to w sposób niezwykle nachalny.

Już na samym początku gry (choć wyjaśnia się to dopiero pod jej koniec) "widz" jest świadkiem przeprosin za swoje zachowanie skruszonego starca, który ośmielił się zwrócić uwagę całującej się na parkiecie parze lesbijek. Bo jak to tak on mógł, stary zacofany i rozgoryczony dziad, zwrócić uwagę "nowoczesnym i wyzwolonym" dziewczętom, że jest to impreza rodzinna i reszta może nie życzyć sobie oglądania ich homoseksualnej manifestacji? Tak zostało to przedstawione, jakby to dziadek popełniał faux pas, co pieczętują także słowa Joela do Ellie w kolejnej scenie na werandzie.

W kilku miejscach można znaleźć i inne nawiązania do "homotęczy". W księgarni takich flag wisi kilka, można podnieść odpowiednio tematyczną książkę i przeczytać jej fragment, co skomentuje Dina, że to jest o nich i obsceniczną lekturę zabierze ze sobą.

Ale to nadal jeszcze nic. Prawdziwe trzęsienie ziemi Hitchcocka gracz doświadczy dopiero w przed-przedostatnim rozdziale, gdzie nasza rudowłosa założyła rodzinę z Diną, żydówką z początku tej podróży. Oczywiście z dzieckiem z jednego z wielu przygodnych partnerów - bo oczywiście seks to już nie należy do zbioru sfery intymnej tylko jest jak wyjście do sklepu po pieczywo (raz kajzerka a raz razowy), i bez skrępowania można o nim ordynarnie mówić i żartować (mnóstwo seksualnych "dowcipów" w dialogach). Jessie (Azjata) raczej nie byłby w stanie zmajstrować heroinom mulatka, więc z pewnością nie był pierwszym amantem. Gracz jest bombardowany obrazem sielanki na wielkim ranczo, w zwyczajny dzień. Pranie, gotowanie, noszenie dziecka, czułe pocałunki, obejmowanie, tańczenie. Wszędzie w domu porozstawiane zdjęcia kochającej się pary. Gdyby nie ten drobny szczegół, że nieheteronormatywnej to można by nawet rzecz, że... normalnej rodziny. Obrazek ten ma za zadanie wryć się głęboko w zwoje ofiary, że to taka sama rodzina, pełna miłości jak ta normalna. A żeby było jeszcze ciekawiej to tych scenek, jako jedynych w całej grze nie można pominąć opcją w menu pauzy! W końcu pranie mózgu nie może zostać zaburzone...

Transwestytyzm

Jednym z głównych wątków fabularnych są perypetie Lev i jej siostry. Pewnego dnia nasza Lev-aczka ;) postanowiła ogolić glacę. Czując się chłopcem, przywdziała męskie fatałaszki, marząc o zostaniu wielkim wojownikiem. Pechowo jednak, urodziła się w grupie zwanej Serafitami (fanatycy religijni wyznający żeńską wersję Jezusa (a tak, bo przy okazji trzeba też wyśmiać religię), żyją na wyspie prowadząc podobny tryb życia jak Amisze), a gdzie taka zamiana ról karana jest śmiercią. Uciekają z siostrą Yarą, ale jak nietrudno się domyślić zostają pojmane. Zupełnym zbiegiem okoliczności jest, że w tym samym czasie co Abby, członek konkurencji: Wilki (WLF). Po absurdalnym splocie zdarzeń, razem uciekają i od tej pory gracz stale zadręczany jest żalami na nietolerantów i nienawistników z drewnianych chat. Oczywiście wszyscy szanują wybór płci (bo to przecież jest wybór, prawda?) biednej Lev i zwracają się doń per on.

Feminizm wojujący

Kolejnym "standardem" jest oddanie kobietom prawie wszystkich ról przywódczych, podczas gdy w rzeczywistości wszędzie tam gdzie cywilizacja przestaje działać, stają się walutą i rozrywką lokalnych watażków. Zawsze. Przykre to, ale widocznie jest gdzieś głęboko w nas zaszyty i taki "mroczny pasażer".

Podążając dalej tym tropem, niemal wszystkie postacie wiodące należą do płci pięknej. Choć zdaje mi się, że ten termin tutaj wyjątkowo nie pasuje skoro dziewczyny albo mają "grabie" jak zawodowy strongman, a twarz kartofla który przedawkował sterydy, albo w najlepszym razie są stylizowane na chłopców (i tak też się zachowują). Nawet Ellie, jednej z głównych bohaterek - ślicznej przecież dziewczynie - jej naturalną niewinność odebrali sami twórcy gry, przede wszystkim wyjątkowo brutalnym pojedynkiem z Abby pod koniec przygody, jakiego pozazdrościć mogliby John Rambo i Rocky Balboa razem wzięci. Dźganie nożami, "lutowanie", krew leje się wiadrami, a kości łamią jak zapałki (zaś w pojedynku numer dwa to i nawet palce sobie odgryzają); "przesłuchiwanie" gazrurką czy zastrzelenie ciężarnej też służy sprawie. Szczerze? Obrzydliwe. Gdyby to byli faceci, nie ma problemu, w naszych genach jest walka i w razie potrzeb także okrucieństwo, więc nikogo to chyba nie dziwi, ale kobiet? Podejrzewam, że "suka z Buchenwaldu" miałaby odmienne zdanie ode mnie, ale generalnie rzecz biorąc maskulizacja niewiast to patologia, a nie norma.

Na drugim biegunie mamy role drugoplanowe, czyli wszyscy mężczyźni w tej opowieści. Pojawiają się fabularnie na chwilę i albo robią coś głupiego albo są tępi z natury, albo w jeszcze inny sposób się biedaków stygmatyzuje i szybko giną. Wyjątek stanowi Tommy, brat Joela który o dziwo uchodzi przed feministycznym sitem w studio deweloperskim Naughty Dog bo to jedyny "badass" tej gry.

Przesadzam? O to Abby "golfistka", prawda że kobieca? Estrogen aż wylewa się z ekranu. :) Choć niektórym to najwyraźniej nie przeszkadza (tak, jest także doraźna scena seksu...). Nie pierwszy raz kiedy piękne kobiety zastępowane są babochłopami, nierzadko o kolorowych włosach, wytatuowanymi, z ćwiekami to tu to tam, wyszczekanymi, wulgarnymi...

Podsumowanie

Jak sam widzisz, w tytuł na siłę wstrzyknięto wszystkie neoliberalne bzdury jakie trawią teraźniejszy zachodni świat po tej stronie monitora. W moim przypadku zamiast słynnej immersji, pojawia się uśmiech politowania. Ale czy tak samo krytyczne będą np. nastolatki które po zwróceniu uwagi na promocję niezobowiązującego seksu, toksycznego feminizmu etc. (przydałoby się nowe słowo bo feminizm jako taki zły nie jest, a dzisiejsza karykaturalna forma tych ruchów wypacza i ośmiesza pierwotne znaczenie), reaguje w stylu "ale beka"? Więc śmiem wątpić. A rewolucja kulturalna przecież się nie zatrzymuje...

Jedyne co mogę zrobić to wylać kapkę jadu, wyśmiać i zniechęcić do kupna, z wewnętrznym dylematem bo gra się w to względnie przyjemnie. Odpalam więc racę i daję sygnał, że jeszcze się gdzieś tam, w mrocznych czeluściach, w unoszących oparach moralnego upadku, tli prastary boski porządek świata w przynajmniej jednym mózgu. W tle słychać ryki i zawodzenie, które roznosi echo. Są coraz wyraźniejsze, coraz głośniejsze, coraz bardziej nieznośne, agresywne i bezrozumne. W magazynku już ostatni nabój. I po co ja się tutaj wgramoliłem? Czego się spodziewałem schodząc do zatęchłej, zagrzybionej piwnicy? Czas ich zostawić, niech gniją sami ze sobą...

Biegną!

Obiektywne 6/10.