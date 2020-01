P​obierz program

Enterprise Architect jest potężnym środowiskiem do analizy i projektowania oprogramowania przy użyciu języka UML. Wspiera ono programistę na niemal każdym etapie wytwarzania oprogramowania - począwszy od projektowania, tworzenia dokumentacji, aż do wdrażania.

Narzędzie swoje zastosowania znajduje w pracy programistów (jak również całych ich grup), którzy zajmują się wytwarzaniem złożonego i rozbudowanego oprogramowania. Usprawnia ono tworzenie różnego rodzaju diagramów, prezentujących wiele aspektów projektowanego oprogramowania, generowanie dokumentacji oraz szkieletu kodu na bazie modelowanych w UML diagramów. Enterprise Architect skupia w sobie zestaw przydatnych narzędzi, pozwalających na pracę zespołową programistów, raportowanie, obsługę frameworków, repozytoriów, a także modelowanie baz danych itp.

Wśród wspieranych standardów modelowania znajdziemy m.in. UML 2.4, BPMN 2.0, SysML 1.2 oraz BPEL 2.0. Środowisko umożliwia również tworzenie rozbudowanych map myśli. Enterprise Architect oferuje funkcje do zarządzania wymaganiami (niezwykle istotnymi w początkowych fazach pracy nad projektem), generator dokumentacji w formatach RTF, PDF i HTML, transformowania wybranych modeli itp. Dodatkowo funkcjonalność rozszerzona może zostać przez programistę za pośrednictwem profili UML, możliwych do wyedytowania szablonów, a także skryptów, pozwalających na np. automatyzację konkretnych operacji.

Enterprise Architect umożliwia również generowanie kodu źródłowego w językach ActionScript, C, C#, C++, Delphi, Java, PHP, Python, Visual Basic 6 oraz Visual Basic .NET, dbając jednocześnie o synchronizację kodu z modelem i na odwrót. Oprogramowanie wykorzystywane może być w inżynierii wstecznej, czyli generowaniu modeli na podstawie kodu źródłowego.

