Pobier​z program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Epic Games Launcher to specjalna aplikacja dla klientów sklepu Epic Games Store, dzięki któremu możemy nabyć rozmaite gry cyfrowe i dodatki.

Po uruchomieniu Epic Games Launcher i zalogowaniu się do swojego konta (można wykorzystać np. profil Google) otrzymujemy dostęp do strony głównej Epic Games Store, gdzie znajdują są informacje na temat aktualnych premier, ofert promocyjnych czy aktualizacji do wydanych już gier. Możemy ponadto skorzystać ze sklepu, przejść do własnej biblioteki czy też zarządzać listą znajomych. Dodatkowa zakładka Unreal Engine pozwala na zainstalowanie autorskiej technologii firmy Epic Games.

Epic Games Launcher jest niezbędnym programem, gdyż tylko za jego pomocą ściągniemy gry dostępne w Epic Games Store, a następne pobierzemy najnowsze wersje posiadanych tytułów.

Warto również mieć na uwadze fakt, że obecnie coraz więcej wydawców rezygnuje z dystrybucji swoich gier za pośrednictwem Steama, publikując je właśnie w Epic Games Store. Dodatkowo w sklepie regularnie otrzymujemy możliwość pobierania darmowych gier (w przeszłości udostępniono bezpłatnie takie pozycje, jak Subnautica, Super Meat Boy czy Axiom Verge).