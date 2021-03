Epic Games Store uruchomił wiosenną wyprzedaż. Czekają świetne okazje

Udostępnij:

Jeżeli należycie do tej części graczy, która gry kupuje tylko na promocjach, to mamy dobre wieści. Epic Games Store uruchomił wiosenną wyprzedaż, w której znalazły się takie hity jak Hitman 3 czy Red Dead Redemption 2.

Z tytułów, które znalazły się na promocji zdecydowanie możemy polecić:

Hitman 3 – 186,75 zł

– 186,75 zł Cyberpunk 2077 – 179,10 zł

– 179,10 zł GTA V: Premium Edition – 64,99 zł

– 64,99 zł Assassin’s Creed Valhalla – 187,50 zł

– 187,50 zł Red Dead Redemption 2 – 221,40 zł

Na tym jednak nie koniec, bowiem w promocji znalazło się także wiele innych tytułów, jak chociażby Borderland 3 za niecałe 86 zł.

Jeżeli jednak zbliżające się święta nie pozwalają na wydanie jakiejkolwiek ilości gotówki, to Epic Games przygotowało również dwie zupełnie darmowe gry, które będą dostępne do pobrania do 1 lub 8 kwietnia, zależnie od wybranego tytułu.

Pierwszym darmowym tytułem jest Creature in the Well, inspirowany pinballem hack-and-slash dungeon crawler. Gracz jest ostatnia pozostałą jednostką BOT-C. W ramach rozgrywki będzie on musiał zapuścić się w głąb pustynnej góry, aby przywrócić moc starożytnej placówce nawiedzonej przez zdesperowane, tytułowe stworzenie. Tytuł to zdecydowany must-have dla wszystkich lubiących nietypowe fabuły.

Drugą grą jest za to Tales of the Neon Sea będący klasyczną przygodówką w klimatach cyberpunkowych. Gracz znajdzie w niej całkiem akcji, a także przypominające quick time eventy. Warto wiedzieć, że rozgrywka nastawiona na kryminalny klimat, co oznacza ogrom wszelakich łamigłówek, mniej lub bardziej złożonych. Jeżeli więc lubicie po pracy rozwiązać kilka zagadek, to odnajdziecie się w tej grze idealnie.

Promocja w Epic Games Store potrwa do 8 kwietnia. Wszystkie przecenione tytuły możecie znaleźć pod tym adresem.