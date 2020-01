Eraser 6.2.0.2986

27.08.2010 16:11 • Recenzja do wersji 6.0.7.1893

Niewielu użytkowników komputera zdaje sobie sprawę ze sposobu zapisu danych na nośnikach. Tylko nieco większa grupa użytkowników wie o tym, że usunięcie danych z dysku, a nawet jego sformatowanie faktycznie nie usuwa danych z nośnika magnetycznego i można je stosunkowo łatwo odtworzyć.



Dotychczas opracowano kilkanaście metod tzw. zamazywania danych. Właściwie ich nadpisywania innymi, stąd popularne określenie „zerowania dysku” w odniesieniu do procesu nadpisywania danych konkretnych wzorcem. (w tym wypadku zerami)



Eraser jest programem, który pozwala na wykorzystanie praktycznie wszystkich metod nadpisywania. Istotnym dla bezpieczeństwa danych jest fakt, iż możemy usuwać zarówno pojedyncze pliki, większe zbiory danych, całe partycje, a także wolne miejsce na dysku wraz z przestrzenią między poszczególnymi sektorami (cluster tips).



Skuteczność procesu usuwania danych zależy w dużej mierze od wybranej metody i serii (ilości powtórek). Analogicznie zwiększa się również czas oczekiwania na zakończenie. Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że odzyskanie danych będzie praktycznie niemożliwe lub graniczyło z cudem (nawet po wielokrotnym nadpisaniu danych istnieje teoretyczna szansa na ich odzyskanie) warto wykonać usuwanie przy pomocy metody z serią przynajmniej 4-5 powtórek (passes). Według Gutmanna, twórcy metody z 32 powtórkami, stosowanie większej ilości jest bezcelowe.



Jedno jest pewne. Eraser nie jest programem dla każdego i przez wielu użytkowników jest traktowany z dużą dozą ignorancji. W niektórych sytuacjach trzeba poradzić sobie z problemami, których rozwiązanie sprawi kłopot użytkownikowi z niedostateczną wiedzą, co w konsekwencji może doprowadzić do przykrych skutków. Warto jednak pamiętać o tym, iż program jest wciąż rozwijany, dlatego chcąc go używać trzeba poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z jego dokumentacją, skorzystać z wersji rozwojowych, do których na bieżąco wprowadza się poprawki, a ewentualne problemy zgłaszać do bugtraq'a lub dyskutować na forum. W zamian otrzymujemy bardzo solidne narzędzie do bezpiecznego usuwania danych, niezależnie od celu i sposobu wykorzystania.