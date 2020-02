Essential zwija interes. Więcej smartfonów nie będzie

Udostępnij:

Koniec Essentiala oznacza jednocześnie koniec aplikacji Newton Mail.

Essential to firma założona w 2017 roku przez Andy'ego Rubina - byłego pracownika Google'a, który odegrał kluczową rolę w rozwoju, a nawet samym powstaniu Androida. Obrała sobie za cel tworzenie produktów premium.

Pierwszy (i ostatni) smartfon firmy - Essential Phone PH-1 - zadebiutował pod koniec maja 2017 i był pierwszym telefonem na rynku, w którym aparat do selfie został ukryty we wcięciu w ekranie.

Flagowiec pierwotnie wyceniony był na 699 dolarów, co stanowiło wówczas w przeliczeniu 2600 zł bez podatków. Była to kwota bardzo wysoka jak na rynkowy debiut. To zapewne jeden z głównych powodów, dla których popularność Essential Phone'a była znikoma.

Essential zamyka działalność. Całkowicie

Essential Phone, mimo że nie jest telefonem pierwszej świeżości, cieszył się solidnym wsparciem aktualizacyjnym. Niestety ostatecznie nie tak solidnym, jak zapewniał producent.

Twórcy telefonu deklarowali dwuletnie wsparcie aktualizacyjne i wydawanie łatek bezpieczeństwa przez 3 lata. Te powinny więc się ukazywać przynajmniej do maja (licząc od daty premiery) lub sierpnia (licząc od daty startu sprzedaży). Tak się jednak nie stanie.

W oficjalnym oświadczeniu Essentual informuje, że łatka bezpieczeństwa wydana 3 lutego jest ostatnią, którą PH-1 kiedykolwiek dostanie. Jeśli w oprogramowaniu pozostały jakieś błędy, można zapomnieć o ich załataniu. Firma zamknęła też dział pomocy technicznej, więc zapomnieć można o jakimkolwiek wsparciu.

Jednocześnie Essential nie zamierza utrudniać pracy niezależnym programistom. Na GitHubie udostępnione zostały narzędzia niezbędne do przygotowywania nieoficjalnych modyfikacji oprogramowania.

Essential GEM uśmiercony

Pod koniec 2019 roku Essential pochwalił się projektem GEM - koncepcyjnym smartfonem wyróżniającym się podłużnym ekranem i smukłą konstrukcją.

Firma informuje, że mimo starań nie była w stanie dostarczyć produktu na rynek, dlatego prace nad nim zostały zakończone.

To także (drugi już) koniec Newton Maila

Apka pocztowa Newton Mail została uśmiercona we wrześniu 2018, ale Essential zdecydował się na jej przejęcie. Program został wskrzeszony w lutym 2019.

Jako jednak, że Essential kończy działalność, zabiera do grobu także Newton Maila. Ten ma działać do 30 kwietnia, po czym usługa zostanie zamknięta.

To wszystko było do przewidzenia

Historia firmy Essential to historia niekończącego się pasma nieszczęść.

Już sam start był dla firmy fatalny. Ta nie była nawet w stanie dostarczyć produktu w wyznaczonym terminie tej garstce klientów, która zdecydowała się na skorzystanie z przedsprzedaży. W efekcie Essential Phone wylądował w kieszeniach nabywców z blisko dwumiesięcznym poślizgiem.

W listopadzie 2017 Andy Rubin postanowił opuścić swoją firmę. Miało to związek z oskarżeniami o molestowanie seksualne, do którego miało dojść w czasie, w którym pracował jeszcze w Google'u.

Sprzedaż była tak fatalna, że niespełna 2 miesiące po jej starcie cena została obniżona o niemal 1/3 z 699 do 499 dolarów.

Szacuje się, że Essential Phone rozszedł się łącznie w liczbie ok. 150 000 egzemplarzy.