EssentialPIM Free 8.62.1

21.01.2011 23:31 • Recenzja do wersji 4.01

EssentialPIM to elektroniczny organizer, który pozwala na bardzo rozbudowane zarządzanie notatkami, pocztą e-mail, zadaniami do wykonania, terminarzem, kontaktami oraz hasłami. Program ten zadowoli zarówno zwykłych użytkowników jak i zabieganych biznesmenów.



Interfejs



Bardzo przejrzysty, intuicyjny; wszystkie niezbędne funkcje, potrzebne do edycji danego modułu, są zawsze pod ręką, a podstawowe zadania (np. utworzenie notatki czy wiadomości e-mail) można wykonać bez konieczności "wchodzenia" w dany moduł. Sam wygląd programu można konfigurować praktycznie do woli, wybierając widoczne moduły, ustawiając ich kolejność, zwiększając lub zmniejszając szerokość kolumn czy ilość miesięcy wyświetlanych w bocznym panelu. Program zapamiętuje te ustawienia nawet po uruchomieniu na innym komputerze. Minusem interfejsu jest nieciekawa kolorystyka i brak możliwości wyboru skórki.



Moduły



EPIM Dzisiaj - moduł ustawiony jako domyślny przy otwieraniu programu. Zawiera podgląd terminarza (maksymalnie 5 dni wstecz oraz 20 dni przyszłych), podgląd zadań do wykonania oraz podgląd kont pocztowych (z możliwością wyboru widocznych folderów).



Notatki - tworzone są w formie drzewa folderów, z możliwością zapisu jako gałąź główna lub podgałąź; każdej notatce można przypisać wybraną ikonkę (jest ich kilkadziesiąt); treść notatki można dowolnie formatować (czcionka, tło, justowanie, wyśrodkowanie, wstawianie linków, tabel, obrazków, daty itd.). Bardzo dużym ułatwieniem jest automatyczny zapis notatki - zawieszenie się programu czy przypadkowe wejście do innego modułu nie powoduje utraty notatki.



Zadania - nowo utworzonym zadaniom można przypisać odpowiednią kategorię - np. "ważne", "osobiste", "biznes" (wersja bezpłatna programu zawiera ich 10 i niestety nie pozwala na ich edycję, ani tworzenie nowych). Do każdego zadania można ustawić opcję przypomnienia - wyskakujące okienko i sygnał dźwiękowy o wybranej godzinie. W miarę realizacji zadań, każdemu z nich można przypisać procent ukończenia.



Poczta - klient pocztowy zawarty w programie nie pozostawia wiele do życzenia. Program po uruchomieniu sam automatycznie sprawdza, czy nadeszły nowe wiadomości, posiada wszystkie opcje, które powinien zawierać standardowy klient poczty. Podczas tworzenia wiadomości program wstawia domyślny podpis "Mail created using EssentialPIM Free - www.essentialpim.com", co dla niektórych użytkowników może się okazać kłopotliwe i zbyteczne; podpis można jednak usunąć.



Kontakty - możliwości konfiguracyjne książki teleadresowej programu EssentialPIM są ogromne. Każdemu kontaktowi można przypisać nieskończenie wiele pól opisowych, takich jak Imię, Nazwisko, Adres, Nr konta, Notatki itd., w dodatku z podziałem na "Osobiste" oraz "Praca". Jedynym ogranicznikiem jest tutaj wyobraźnia użytkownika. Duży minus tego modułu to brak możliwości tworzenia dodatkowych grup kontaktów (opcja dostępna jedynie w wersji Pro).



Terminarz - opcja widoku w terminarzu pozwala na podgląd danego dnia, tygodnia, miesiąca lub roku. Dodatkowo pasek podświetlenia ustawia się automatycznie na aktualnej godzinie. Terminarz pozwala na tworzenie zdarzeń i (opcjonalnie) ustawienie ich powtarzalności Przykładowo tworzymy zdarzenie "Zapłacić rachunek za telefon" i ustawiamy częstotliwość powtarzania na "co miesiąc" plus opcja "Przypomnienie" - pamiętanie o terminie zapłaty rachunków za telefon mamy z głowy. Podgląd nawet kilku miesięcy kalendarza można ustawić w bocznym panelu aplikacji.



Hasła - moduł ten nie tylko pozwala bezpiecznie przechowywać hasła, ale także generować je z użyciem dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Istnieje też możliwość zaimportowania haseł z programu KeePass Pasword Safe.



Podsumowanie



Dla kogoś, kto często korzysta z komputera (niekoniecznie własnego i niekoniecznie we własnym domu), aplikacja EssentialPIM Portable będzie idealnym substytutem tradycyjnego książkowego organizera. Program starannie uporządkuje i przechowa wszelkie notatki i hasła, przypomni o spotkaniach czy urodzinach, pozwoli wysłać i odebrać wiadomości e-mail, utworzy świetnie zorganizowaną książkę teleadresową. W razie potrzeby wszystkie elementy bazy danych programu można wydrukować.



Nie ma się też co martwić o błędy ortograficzne - program posiada opcję sprawdzania pisowni (po pobraniu słownika z internetu również w języku polskim). Wbudowana w prawie każdy moduł "szukajka" w mgnieniu oka znajdzie interesujące nas wpisy. Ważnym modułem programu jest "Kosz". By nie utracić przypadkowo jakichś danych, warto najpierw przenosić je do Kosza, a sam Kosz ustawić (ewentualnie) na automatyczne czyszczenie co określoną liczbę dni.



Działanie Essentiala znacznie ułatwiają skróty klawiaturowe, które można przypisać do praktycznie każdej funkcji programu. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zostaje utworzona testowa baza danych, z testowymi zadaniami, notatkami, kontaktami itd. Nieobeznany z Essentialem użytkownik ma dzięki takiej testowej bazie wstępny wgląd w funkcje i możliwości organizera oraz może poznać ogólne zasady jego działania.



(Recenzja dotyczy programu EssentialPIM Portable 4.01 w wersji bezpłatnej. Program testowałem pod systemem XP oraz Vista Basic. W XP działa bez zarzutu, pod Vistą kilka razy wystąpiło zawieszenie się programu).