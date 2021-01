Ethereum bije rekordy. Dziś jest wart 2 raz więcej niż w grudniu 2020 r.

Udostępnij:

Choć słowo kryptowaluta wielu osobom jednoznacznie kojarzy się przede wszystkim z Bitcoinem, być może niedługo sytuacja się zmieni. Inna kryptowaluta – Ethereum – rośnie w siłę i dzisiaj jest warta ponad 2 razy więcej niż pod koniec ubiegłego roku. W ciągu ostatnich dni ustanowiła rekordowy kurs względem dolara. Za 1 ETH należało zapłacić ponad 1400 USD.

Dla porównania, w grudniu 2020 roku było to ok. 600 dolarów, a w okolicy kwietnia – nawet poniżej 200 USD. Osoby, które wcześniej zgromadziły jakieś środki w ETH z pewnością zacierają więc ręce na myśl o ponownej wymianie. Sytuacja jest jednak dynamiczna i trudno stwierdzić, czy już teraz mamy do czynienia z najbardziej opłacalnym momentem w najbliższej przyszłości – niektórzy twierdzą, że w dłuższej perspektywie możliwe jest osiągnięcie wartości 1 ETH nawet powyżej 10 tys. dolarów.

Kurs Ethereum pobił rekord z 2018 roku, źródło: coindesk.

Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w styczniu 2018 roku, kiedy kurs Ethereum również przekroczył 1000 dolarów. Niestety po szybkim wzroście nastąpił niewiele wolniejszy spadek; już w marcu tego samego roku za 1 ETH trzeba było zapłacić mniej niż 600 dolarów, a pod koniec roku nawet poniżej 100 dolarów. Gdyby teraz sytuacja miała się powtórzyć, być może warto rozważyć sprzedaż ETH.

Wartość Bitcoina, dla porównania, w ostatnich dniach głównie spada, ale w perspektywie roku czy nawet ostatnich kilku miesięcy i tak jest bardzo wysoka. Dzisiaj za 1 BTC należy zapłacić ponad 33 tys. dolarów i choć na początku stycznia było to nawet ponad 40 tys., to pod koniec października ubiegłego roku – zaledwie kilkanaście tysięcy dolarów.