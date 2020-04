Pobierz program

Euro Truck Simulator 2: Beyond the Baltic Sea to kolejny dodatek (DLC) do symulatora jazdy ciężarówką z 2012 roku od czeskiego studia SCS Software. Rozszerza ono domyślną mapę dostępną w grze o takie kraje jak Litwa, Łotwa, Estonia oraz obszar zachodniej Rosji i południowej Finlandii.

Co daje nam to rozszerzenie?

Podobnie, jak w przypadku innych rozszerzeń do Euro Truck Simulatora 2 próżno tutaj szukać jakichkolwiek zmian w mechanice. Twórcy skupili się na rozbudowie lokacji, po których poruszać się możemy kierując naszą ciężarówką. W ręce użytkownika trafia zatem przeszło 13 000 kilometrów nowych dróg i 20 dużych miast do odwiedzenia - w tym Sankt Petersburg czy Kaliningrad. Podczas przejażdżki po nowych obszarach mapy spotkamy się ze słynnymi zabytkami, rozpoznawalnymi lokacjami i krajobrazami, zawierającymi roślinność charakterystyczną dla danego klimatu.

Czy coś jeszcze?

Ależ owszem. Euro Truck Simulator 2: Beyond the Baltic Sea wprowadza w nowych lokacjach tramwaje, pociągi czy możliwe do spotkania na drogach samochody osobowe. Idąc dalej, oferowane jest 30 nowych doków i branż lokalnych firm. Najciekawszą nowością poza samymi mapami z pewnością będzie możliwość zasiądnięcia za kierownicą ciężarówek, mogących transportować ładunki na aż 2 naczepach jednocześnie. Funkcja ta dostępna jest niestety tylko na terenie Finlandii.

