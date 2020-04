Pobierz program

Euro Truck Simulator 2: Heavy Cargo Pack to kolejny dodatek (DLC) do popularnego symulatora kierowcy ciężarówki. Wprowadza on do gry kolejny zestaw ładunków ciężkich i wielkogabarytowych, a także zaawansowane przyczepy z osiami skrętnymi.

Co daje nam to rozszerzenie?

Euro Truck Simulator 2: Heavy Cargo Pack rozszerza dostępną w grze paletę możliwych do transportowania ładunków o zlecenia dotyczące przewozu ponad 60 tonowych ładunków. Wśród nich znajdziemy m.in. frezarkę do asfaltu, betonowe bloki, lokomotywa, mobilne żurawie czy transformator. To jednak nie wszystko. Opisywany DLC wprowadza 2 całkiem nowe typy przyczep - naczepę niskopodłogową i naczepa niskopodwoziowa z opuszczanym podjazdem. Co warto zaznaczyć, podsiadają one osie skrętne, które ułatwiają poruszanie się po wąskich i ciasnych uliczkach.

