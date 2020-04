Pobierz program

Euro Truck Simulator 2: Iberia to siódmy oficjalny dodatek (DLC) przygotowany przez SCS Software dla fanów symulatora pracy kierowcy TIR-a Euro Truck Simulator 2. Ten pakiet dodatkowej zawartości wprowadza do gry Półwysep Iberyjski wraz z charakterystycznymi dla niego miastami i lokacjami.

Co daje nam to rozszerzenie?

Podobnie jak poprzednie rozszerzenia podstawowej mapy w grze, tak również to wprowadza w niej nowy obszar do zwiedzenie, nie ingerując jednocześnie w mechanikę rozgrywki. Dodatek wprowadza do Euro Truck Simulatora 2 kilka tysięcy kilometrów nowych tras na Półwyspie Iberyjskim, wliczając w to takie kraje jak Hiszpania, Portugalia czy też Księstwo Andory i Gibraltar. Graczowi przyjdzie podróżować po obszarze obejmującym wiele rzek, pasm górskich itp.

Uwaga!