Euro Truck Simulator 2: Polish Paint Jobs Pack to niewielki dodatek dla popularnego symulatora kierowcy ciężarówki kierowany w głównej mierze do polskich graczy. Wprowadza on zestaw kilku motywów malowań dla ciężarówek, które zawierają akcenty narodowe związane z Polską - biało-czerwoną flagę czy orła.