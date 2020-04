Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Euro Truck Simulator 2: Road to the Black Sea to dodatek (DLC) do symulatora Euro Truck Simulator 2, który wprowadza możliwość podróżowania po 3 nowych regionach Europy - Rumunii, Bułgarii oraz Turcji. W trakcie rozgrywki natrafimy na różnorodne obszary pasm górskich czy wybrzeże Morza Czarnego.

Co daje nam to rozszerzenie?

Euro Truck Simulator 2: Road to the Black Sea rozszerza mapę w grze o przeszło 10 000 kilometrów i 20 dużych, znanych miast bałkańskich, wśród których znajdziemy m.in. Stambuł. To jednak nie wszystko. Rozszerzenie dostarcza graczowi charakterystyczne dla tych regionów krajobrazy, architekturę czy zabytki.

Tocząc rozgrywkę, natrafimy na przejścia graniczne (i kontrole graniczne) czy prom rzeczny przez Dunaj. W większości rozszerzenie mapy składa się z obszarów miejskich - dużych metropolii, miasteczek oraz wsi. Do dyspozycji gracza pozostaje 22 nowe firmy transportowe, 11 nowych doków i branż - gospodarstwa, firmy logistyczne, a także przemysł górniczy i stalowy.

Uwaga!