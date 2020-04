Pobierz program

Euro Truck Simulator 2: Scandinavia to jeden z najbardziej rozbudowanych dodatków (DLC) do popularnego symulatora kierowcy ciężarówki. Rozszerza on dostępną w grze mapę o takie kraje jak Szwecja, Norwegia czy Dania i umożliwia rozgrywkę pośród całkiem nowych, malowniczych krajobrazów oraz zabytków nordyckich.