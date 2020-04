Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Euro Truck Simulator 2: Vive la France! to dodatek (DLC) do niezwykle popularnego symulatora kierowcy ciężarówki, czeskiego studia SCS Software. Rozszerza on dostępną w podstawowej wersji gry mapę Francji o kolejne lokacje, wprowadzając tysiące kilometrów nowych tras przecinających mniejsze lub większe miasteczka i wsie inspirowane rzeczywistymi lokacjami.

Co daje nam to rozszerzenie?

Tytuł dodatku już na wstępie zdradza nam nowości, jakie wprowadza on do gry Euro Truck Simulator 2. Co prawda, Francja dostępna już była w podstawowej odsłonie jednak w znacznie okrojonym obszarze. Opisywany dodatek rozszerza mapę Francji dostępną podczas rozgrywki, wprowadzając przeszło 20 nowych miast i rozbudowę już istniejących, a także 13 500 kilometrów nowych dróg i autostrad. Od teraz w grze będziemy mogli odwiedzić Marsylię, Nice itp. Za kierownicy naszej wirtualnej ciężarówki zobaczymy francuskie krajobrazy, wsie oraz zabytki i rozpoznawalne miejsca Francji.

Coś jeszcze poza mapami?

Oczywiście. Euro Truck Simulator 2: Vive la France! wprowadza do rozgrywki możliwość współpracy z lokalnymi francuskimi firmami, nowe gałęzie przemysłu - w tym 5 stref elektrowni jądrowych, nowe typy ładunków czy takie elementy jak punkty poboru opłat i progi zwalniające.

Uwaga!