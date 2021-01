Europol przejął ogromny botnet Emoteta. Odinstalowano go z zainfekowanych urządzeń

Jeden z największych botnetów ostatniej dekady upadł. Śledczy przejęli kontrolę nad jego infrastrukturą w ramach skoordynowanej akcji międzynarodowej.

Operację przeprowadziły służby Francji, Holandii, Kanady, Litwy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Nad koordynowaniem akcji pracowali przedstawiciele Europolu i Eurojustu. W komunikacie umieszczonym na stronie Europolu przeczytamy, że Emotet został uznany za najgroźniejsze złosliwe oprogramowanie na całym świecie.

Bye-bye botnets👋 Huge global operation brings down the world's most dangerous malware.



Investigators have taken control of the Emotet botnet, the most resilient malware in the wild.



