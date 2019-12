Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Evaer Video Recorder for Skype to jedno z najlepszych obecnie narzędzi, służących do rejestrowania rozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatora Skype. Z jego pomocą łatwo oraz wygodnie przechwycimy i zapiszemy na dysku twardym konwersację z użyciem mikrofonu i/lub kamerki internetowej.

Program jest bardzo prosty w obsłudze, a jego interfejs zbliżony jest do innych rozwiązań tego typu. Umożliwia on rejestrowanie wszystkich rozmów audio i wideo (w tym również konwersacji grupowych), a także obrazu pulpitu udostępnianego przez użytkowników. Co ciekawe, w przypadku rozmów wideo program daje możliwość zapisywania obrazu pochodzącego od wielu osób zarówno w postaci wielu plików, jak również pojedynczego filmiku. Operacja rejestracji może być inicjowana automatycznie lub ręcznie przez użytkownika.

Ponadto Evaer Video Recorder for Skype wyposażony został w wiele dodatkowych, często poszukiwanych przez użytkowników funkcji. Wśród nich znalazły się m.in. opcja automatycznego odpowiadania na wiadomości tekstowe lub głosowe w momencie kiedy nie ma nas przy komputerze lub nie odpowiadamy, a także wbudowany odtwarzacz, pozwalający wygodnie odsłuchiwać i przeglądać zarejestrowane rozmowy.

Aplikacja daje użytkownikowi możliwość konfiguracji wielu podstawowych parametrów rejestrowanego materiału - rozdzielczość obrazu, wartość bitrate, format zapisu (AVI lub MP4) oraz wykorzystywane do kompresji kodeki. W przypadku dźwięku narzędzie oferuje jedynie format zapisu MP3. Możemy jednak dostosować do własnych oczekiwań jego jakość, wartość bitrate oraz czy ma być on zapisywany w systemie stereo.

Uwaga!