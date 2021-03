Ever Given może zablokować inne porty. Aplikacja pozwoli zdecydować, gdzie i kiedy to się stanie

Udostępnij:

Kontenerowiec Ever Given w końcu został ściągnięty z mielizny, ale całe zdarzenie wciąż budzi wiele emocji i zainteresowania na całym świecie. Za dowód można uznać stworzenie aplikacji "Ever Given Ever Ywhere", która pozwala umieścić statek w dowolnym miejscu na świecie i zablokować np. port w Bostonie.

Jak donosi portal Gizmodo, aplikacja "Ever Given Ever Ywhere" to dzieło Garretta Dasha Nelsona, który pochwalił się swoim dokonaniem w niedzielę 28 marca, zanim statek Ever Given został ściągnięty z mielizny i odblokował Kanał Sueski. Aplikacja powstała w witrynie kodującej Glitch i pozwala umieścić kontenerowiec w dowolnym miejscu na świecie, powiększyć go, zmniejszyć, czy obrócić.

Ever Given blokujący inne porty na świecie

- Poświęciłem 10 minut swojego życia na stworzenie aplikacji @glitch, która pozwoli ci zaklinować Ever Given w dowolnym miejscu na świecie - napisał na swoim koncie na Twitterze Nelson, specjalista ds. map i dyrektor ds. stypendiów geograficznych w Leventhal Map & Education Center.

I took 10 minutes out of my life to create a @glitch app that lets you wedge the Ever Given anywhere you want in the world. Here it is stuck in Boston Harbor.https://t.co/Cmm5Z2OmNg pic.twitter.com/ZevoBSFaEg — Garrett Dash Nelson (@en_dash) March 28, 2021

Aplikacja bardzo szybko zyskała uznanie internautów, wykazujących się dużą kreatywnością i znajdujących wiele ciekawych miejsc, które mogą zostać przyblokowane przez Ever Given. Portal Gizmodo za ciekawsze z pomysłów uznał umieszczenie kontenerowca na fresku autorstwa Michała Anioła "Stworzenie Adama", czy wykorzystanie go do budowy nowej granicy między USA i Meksykiem.

Pomimo tego, że Ever Given został ściągnięty z mielizny przez liczne holowniki, problem w Kanale Sueskim nie został do końca rozwiązany. Nie udało się przywrócić pełnej pływalności statku, bo jego kadłub wciąż tkwi na dnie. Dodatkowo na przepłynięcie kanałem czeka około 320 statków, a kolejnych 100 zmierza w jego kierunku. Według AP każdy dzień blokady generował straty rzędu 9 mld dolarów, co jest poważnym ciosem dla światowej gospodarki, osłabionej już kryzysem związanym z pandemią koronawirusa.