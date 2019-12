Pobierz p​rogram

Evernote to bezpłatne narzędzie służące do gromadzenia wszelakiego rodzaju istotnych dla użytkownika danych, dostępne dla systemów Windows i MacOS X, a także urządzeń iPhone/iPod Touch, Blackberry oraz innych pracujących na platformie Android.

Program umożliwia przechowywanie niemalże dowolnych plików, a wbudowane w nim funkcje pozwalają na proste tworzenie nowych dokumentów w postaci m.in. notatek tekstowych, zapisków (tworzonych za pośrednictwem myszki), zrzutów ekranowych i wielu innych. Wszelakie wprowadzone przez użytkownika elementy zapisywane są komputerze, ale również na koncie internetowym (wymagana bezpłatna rejestracja) przez co dostępne są one z dowolnego miejsca na świecie.

Dużą zaletą Evernote jest nie tylko proste gromadzenie danych, na uwagę zasługuje także łatwy dostęp do nich - program daje możliwość komentowania, opisywania oraz tagowania każdego z wprowadzonych elementów, a sam przyczynia się do ich analizy i indeksowania, jeszcze przed synchronizacją z odpowiednikami przechowywanymi w Internecie. Program integruje się z przeglądarką internetową i klientem poczty e-mail oraz umożliwia import danych z programu MS OneNote 2007 oraz eksport do formatu html, mht i swojego własnego enex.

