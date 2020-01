Pobie​rz program

Evorim Free Firewall to darmowa zapora ogniowa dla komputerów z systemem operacyjnym Windows, dzięki której ochronimy się przed rozmaitymi zagrożeniami płynącymi z internetu.

Za sprawą Evorim Free Firewall będziemy mogli ręcznie przyznać uprawnienia każdej aplikacji i zdefiniować, czy zyska ona możliwość łączenia z internetem. Jeśli dany program zechce uzyskać taki dostęp bez naszej wiedzy, na ekranie pojawi się stosowny komunikat. Na uwagę zasługuje specjalny tryb o ciekawej nazwie, Paranoid (paranoidalny). Kiedy go aktywujemy, to żadne oprogramowanie nie będzie mogło uzyskać połączenia z internetem bez otrzymania zgody użytkownika. Na drugim biegunie mamy natomiast wariant Credulous, gdzie wszystkie programy automatycznie otrzymują dostęp do sieci.

Evorim Free Firewall zadba o bezpieczeństwo i prywatność użytkownika nie dopuszczając do „wycieku” jego danych osobowych, unieszkodliwiać szeroko pojęte wirusy. Cyberprzestępcy nie będą w stanie wykorzystać luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego i rozmaitych aplikacji, by dostać się do naszego komputera.