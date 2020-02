06.07.2015 00:48 • Recenzja do wersji 1.1

Tego programu używałem dawno temu (zawsze był w wersji beta),



kiedy wielu z nas rippowało płyty CD do (najczęściej) MP3 - bo



zajmowały mało miejsca w porównaniu do plików w formatach



bezstratnych - WAV, FLAC czy APE. Nic dziwnego, bo wówczas



pojemność dysków nie przekraczała raczej najczęściej 100GB.



Polecił mi go kolega i zgodzę się z każdym kto twierdzi, że



program jest rewelacyjny. Szkoda tylko, że od tamtego czasu



minęło co najmniej 10 lat i dziś już mało kto zgrywa oryginanlne



płyty do MP3, WAV, FLAC itd. Wówczas jakość mp3 128 kb/s



była na miarę złota a dziś tylko 320 kb/s - pojemność dysków



znacznie bardzo wzrosła.

Dziwnie (dla mnie) wówczas działał ten program - podczas



procesu zgrywania tworzył pliki WAV a dopiero potem z nich MP3.



Rzeczywiście jego interface nie był intuicyjny, zwłaszcza dla



początkującego użytkownika. Dodatkowo irytował fakt dość



długiego czasu potrzebnego do zgrania płyty ze względu na



tworzenie plików w formacie bezstratnym a dopiero z nich



popularnego MP3. Na szczęście jesienią 2003r natrafiłem na podobny program - wówczas Easy CD-DA Extractor, który robił dokładnie to samo ale nie dość, że znacznie szybciej to jeszcze był znacznie przyjemniejszy w obsłudze a do tego zawierał w sobie moduł konwersji między formatami oraz edytor metadanych i kreator CD/DVD. Tak naprawdę z tych dwóch ostatnich nie korzystałem.

Nie wiem jak obecna wersja (nie testowałem) radzi sobie w praktyce do wersji znanych mi sprzed wielu laty (podejrzewam, że jest szybsza ze względu na znacznie szybsze procesory) z tworzeniem plików MP3 a tym bardziej jako nagrywarka - tu polecałbym zdecydowanie program temu procesowi dedykowanemu a nie program typu "kombajn". Pewnie stąd te problemy w najnowszej wersji - mimo, że nie beta pod tym względem jest niedopracowana, zwłaszcza na najnowsze systemy - Windows 8 czy tym bardziej 10.