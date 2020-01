ExifTool 11.81

22.05.2017 19:19 • Recenzja do wersji 10.52

Cyfrowe pliki multimedialne to nie tylko obraz czy dźwięk. To także metadane, które pozwalają dostarczyć mnóstwo dodatkowych informacji, wliczając w to dokładny czas i datę, ustawienia aparatu podczas robienia zdjęcia czy geolokalizację. Jeżeli chcemy masowo nanieść zmiany metadanych w wielu plikach, ten program będzie niezastąpiony. Oprócz edytowania, możemy także usuwać dodatkowe dane (na przykład geolokalizację ze zdjęć) przed udostępnieniem plików innym osobom czy publicznym umieszczeniem na stronie internetowej.