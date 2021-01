Pobi​erz program

Explzh to aplikacja służąca do tworzenia i wyodrębniania archiwów plików. Obsługuje zarówno mniej, jak i bardziej popularne formaty, w tym oczywiście ZIP, RAR, ISO i wiele, wiele innych.

Nie tylko WinRAR

Narzędzie może okazać się ciekawą alternatywą dla kultowego WinRAR-a, bowiem poza możliwością wykonywania wspomnianych operacji, umożliwia także weryfikowanie archiwów plików pod kątem obecności ewentualnych błędów. Explzh może również naprawiać wspomniane usterki, dzięki czemu nie trzeba instalować żadnych innych programów.

Sporo przydatnych opcji

Explzh zawiera także szereg dodatkowych funkcji, dzięki którym podzielimy jedno wielkie archiwum plików na kilka mniejszych, co pozwoli nam wysłać je e-mailem lub nagrać na płytę. Jeśli dysponujemy poufnymi danymi, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zabezpieczyć do nich dostęp hasłem.

