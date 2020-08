Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Express Animate to darmowe i łatwe w obsłudze narzędzie do tworzenia animacji. Dzięki niemu zaanimujemy wybrany tekst lub grafikę, dodając do swojego dzieła również podkład dźwiękowy.

Przygotowywanie animacji generalnie jest skomplikowanym zajęciem, ale chcąc stworzyć co prostszego możemy sięgnąć po Express Animate, by w kilku krokach zaprojektować poruszający się obiekt. Dlatego też opisywany program skierowany jest również do mniej doświadczonych użytkowników, którzy nie muszą dysponować zdolnościami programistycznymi, by zrobić użytek z Express Animate.

Express Animate zawiera szereg przydatnych opcji. Możemy umieszczać filmy i obrazy na osi czasu, mamy możliwość obracania, przenoszenia i kadrowania obiektów, a także dodawania licznych efektów przejścia między ujęciami oraz korygowania jasności i kontrastu animacji.Po skończeniu pracy swój projekt zapiszemy na jeden z wielu możliwych sposobów (jako materiał wideo, plik Flash, HTML lub GIF).