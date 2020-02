Pobierz ​program

FBX Game Recorder to program do nagrywania filmów z rozgrywki. Stanowi idealną propozycję dla osób przygotowujących materiały typu let’s play bądź graczy chcących uwiecznić swoje popisy w wybranych grach komputerowych.

Zrób swój „let’s play”

Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Po uruchomieniu FBX Game Recorder na ekranie zobaczymy wyraźne instrukcje. Wszystko, co należy zrobić, to przełączyć się na grę, znaleźć właściwą ikonę, a następnie skorzystać ze skrótu klawiaturowego CTRL+F12, by rozpocząć nagrywanie (ta sama kombinacja przycisków umożliwia także zatrzymanie rejestrowania obrazu).

Wbudowany edytor wideo

FBX Game Recorder oferuje możliwość postprodukcji. Do dyspozycji użytkownika oddano wiele rozmaitych efektów, dzięki którym mogą uatrakcyjnić swoje nagrania. Istnieje także opcja wyodrębnienia kluczowych fragmentów danego materiału i wyeksportowania ich do formatu GIF, co pozwoli nam na udostępnienie takich ruchomych obrazów innym użytkownikom w internecie.

Rejestrowanie obrazu nie wpływa na wydajność

Warto dodać, że FBX Game Recorder wykorzystuje akcelerację sprzętową AMD, NVIDIA i Intel, co sprawia, że podczas nagrywania aplikacja działa w tle, a użytkownik nie odczuje żadnych spadków płynności animacji spowodowanych przez działanie opisywanego narzędzia. Można więc swobodnie rejestrować materiały z rozgrywki bez obaw, że nagle gra zaoferuje tzw. pokaz slajdów.

Przed rozpoczęciem korzystania z programu FBX Game Recorder należy zalogować się do swojego konta za pośrednictwem Facebooka lub Google. Można również utworzyć nowe konto, podając adres e-mail oraz wybrane przez siebie hasło.

FBX Game Recorder – kluczowe cechy:

prosta w obsłudze aplikacja do nagrywania filmów z gier

idealne narzędzie dla osób przygotowujących materiały typu let’s play

wbudowany edytor pozwala na postprodukcję zarejestrowanych materiałów

zawiera funkcję wyodrębniania najlepszych fragmentów wideo i konwertowania ich do GIF-ów

obsługuje akcelerację sprzętową, dzięki czemu nagrywanie nie wpływa na wydajność gier

