03.09.2013 11:21 • Recenzja do wersji 5.0.182

Programu używam do codziennej archiwizacji poczty (pliki nawet pow. 5Gb) na kilku komputerach w firmie opartych na systemie WinXp. Program nawet w wersji angielskiej jest banalny w obsłudze. Cała archiwizacja odbywa się w ciągu kilku do kilkunastu minut bez jakiejkolwiek informacji dla użytkownika (w przypadku anulowania wyświetlania powiadomień). Program nie jest niestety dopracowany do końca, kilka opcji nie działa mimo ich aktywacji, a kilku napewno brakuje tj. możliwość archiwizacji na ftp'a. Sporym problemem jest też ikonka w tray'u, która wyświetla cały czas jakieś komunikaty o błędach lub nawet uniemożliwia zamknięcie całego systemu ale na szczęście da się ją wyłączyć. Szału program nie robi ale swoje zdanie spełnia. Mogę go polecić z czystym sumieniem. No i jest darmowy;)