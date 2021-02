Pobie​rz program

FCEUX to emulator NES, czyli konsoli Nintendo Entertainment System. Oferuje wiele funkcji i ustawień, dzięki którym możliwe jest dopasowanie jakości rozgrywki do własnych potrzeb. Można również celowo dostosować efekty do możliwości sprzętu z lat świetności konsoli. Jest bardzo prosty w obsłudze, przez co każdy fan Super Mario będzie w stanie spędzić kilka chwil ze swoimi ulubionymi grami z dzieciństwa.