29.06.2018 17:42 • Recenzja do wersji 20.0.2.477

Firma Image Line zaskakuje nas ponownie od czasu powstania wersji 12 w której to jak pamiętamy mieliśmy do czynienia z nowym wektorowym interfejsem skalowanym nawet do 8K oraz całkowicie przeprojektowaną szatą graficzną i nowymi narzędziami, wtyczkami i funkcjami.



Tym razem firma przeskakuje z wersji 12 do 20 co związane jest z obchodzoną przez firmę 20 rocznicą istnienia oraz obchodami 20-lecia darmowych aktualizacji. To dzięki klientom, dzięki zakupionym licencjom firma może nadal istnieć i rozwijać się by zapewniać nam coraz to lepszej jakości ale i bogatsze wrażenia w czasie pracy i zabawy z muzyką.



FL Studio jest teraz dostępne dla systemu MacOS w wersji 10.11 i nowszych. Jest to natywna aplikacja 64-bitowa, w tym włączona jest obsługa wtyczek VST i AU Mac. Projekty wykonane na Mac i Windows są oczywiście kompatybilne. Należy dodać że możemy uruchomić FL Studio 20 na systemach Mac i Win jednocześnie bez dodatkowych kosztów. Wystarczy nam jedna licencja by zarządzać nimi obydwoma. Jednorazowa płatność + dożywotnie aktualizacje za darmo. Jest to bardzo korzystne i komfortowe rozwiązanie dla użytkowników.



Playlista w programie teraz obsługuje 500 ścieżek i została wyposażona w nową funkcję konsolidacji ścieżek i plików audio. Playlista teraz obsługuje sygnatury czasowe i możemy na niej uruchomić wiele wersji aranżacji swojego projektu.



Mikser został wyposażony w większą ilość ścieżek, jego funkcje takie jak PDC usprawniono więc praca w nim będzie jeszcze przyjemniejsza i pozwoli zaoszczędzić cenny czas.



Wróciły klasyczne edytory graficzne w Step Sekwencerze nazywanym od wersji 12 Channel Rack co jest miłym ukłonem w stronę przeszłości i ciekawych opcji o których być może wielu z nas już zapomniała, a niektórzy może nawet ich nie mieli okazji poznać i wypróbować.



Program wygląda tak jak w poprzednich wersjach jedynie z drobnymi poprawkami. Z pewnością częsta diametralna zmiana wyglądu wpływałaby dezorientująco na użytkowników więc jest to bardzo dobra decyzja by pozostać przy standardowych kolorach i znanej już dobrze skórce oraz układzie narzędzi. Przechodząc do wyższej wersji możemy intuicyjnie wykonywać naszą pracę bez zbędnych przeszkód, bo nie musimy tracić czasu na zaznajamianie się z nowym układem. Tym razem jest dodana możliwość w większym stopniu dopasowania do swoich potrzeb wyglądu paska narzędzi (górna belka z głównymi funkcjami) Pozostawiono nam kilka presetów od kompaktowego do bardziej rozbudowanego paska narzędzi co również jest plusem biorąc pod uwagę stronę personalizacji.



Program prezentuje się naprawdę pięknie zarówno pod względem graficznym jak i ze strony funkcjonalności i wygody pracy. Firma Image Line jak pokazuje jej dwie dekady lat doświadczenia, pomimo wprowadzanych na przestrzeni lat usprawnień, nowości i kolejnych funkcji wcale nie sprawia wrażenia piętrzenia przed użytkownikiem trudności. Jest to niewątpliwie oznaką szacunku dla klientów oraz świadomości budowanej marki.