06.04.2020 13:07 • Recenzja do wersji 2.30.6180.0

Na początek uwaga: aktualna wersja programu to: 2.32.6293.0



F-Secure Freedome to program uzupełniający sztandarowy pakiet zabezpieczający tej firmy, F-Secure SAFE. Firma jest przekonana o jego przydatności i skuteczności, dlatego pewnie daje tylko 5 dni na jego przetestowanie (program jest płatny). Jego obsługa jest bardzo prosta. Ekran powitalny ukazuje nam wielkie koło włączenia lub wyłączenia aplikacji wraz z podstawową statystyką dotyczącą jej działania: ruch chroniony (w GB), zablokowane witryny i zablokowane próby śledzenia przez hakerów, reklamodawców oraz podmioty gromadzące dane o użytkownikach. Te ostatnią opcje można dodatkowo tymczasowo rejestrować na interaktywnej mapie Tracker Mapper.

W ustawieniach możemy wybrać stan połączeń; z 4 dostępnych opcji zaznaczyłem 2:

* pokazywanie powiadomień dotyczących połączeń,

* automatyczny wyłącznik umożliwiający odcięcie połączenia internetowego w przypadku przerwania połączenia VPN oraz blokadę połączenia z innymi urządzeniami w tej sieci.



I to właściwie wszystko, co można o tym programie powiedzieć. Jest on według mnie doskonałym uzupełnieniem programu antywirusowego oraz narzędzia blokującego reklamy (w moim przypadku uBlock Origin). Jedyną jego niedogodnością jest to, że jest płatny.