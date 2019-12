Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Fab's AutoBackup to znana i ceniona przez specjalistów aplikacja do tworzenia kopii zapasowej plików użytkownika systemu Windows oraz przywrócenia ich w przypadku na przykład reinstalacji systemu. Aplikacja nie wymaga instalacji i jest w pełni przenośna.

Program ten znacznie uproszcza proces migracji z komputera na komputer lub konieczność zachowania danych przy ponownej instalacji lub odświeżaniu systemu Windows. Za jego pomocą możemy zachować nie tylko pliki i foldery użytkownika znajdujące się na pulpicie, w dokumentach i bibliotekach, ale również przekopiować zakładki, ciasteczka i hasła z przeglądarek internetowych (Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer), pocztę (Outlook, Outlook Express, Live Mail, Thunderbird) czy też bazy danych Picasa, wydarzenia z kalendarza Windows, notatki Sticky Notes i nie tylko.

Fab's AutoBackup umożliwia nawet przeniesienie takich ustawień, jak tapeta użytkownika czy też jego preferencje w zakresie wygaszacza ekranu. Przy uruchomieniu program automatycznie skanuje komputer w poszukiwaniu danych, my zaś możemy odznaczyć niepotrzebne elementy albo wskazać dodatkowe pliki i foldery do zachowania. Dzięki prostocie w prezentacji wszystkich opcji, obsługa programu jest naprawdę prosta, podobnie jak proces przywracania, gdzie wystarczy wskazać miejsce zapisu wcześniejszej kopii i wybrać elementy do przywrócenia.

Uwaga!