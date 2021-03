Facebook, Instagram i WhatsApp z nową kampanią informacyjną. Chodzi o szczepienia na COVID-19

Udostępnij:

Mark Zuckerberg poinformował o zainaugurowaniu specjalnej kampanii informacyjnej, mającej na celu przyspieszenie procesu szczepień na COVID-19 na całym świecie. W osiągnięciu oczekiwanego efektu mając pomóc nie tylko popularne serwisy społecznościowe jak Facebook i Instagram, ale także komunikator WhatsApp.

- Dziś rozpoczynamy globalną kampanię, która ma pomóc 50 milionom ludzi zbliżyć się o krok do otrzymania szczepionek na COVID-19. Połączyliśmy już ponad 2 miliardy ludzi z wiarygodnymi informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa. Teraz, gdy wiele krajów zbliża się do szczepień dla wszystkich dorosłych, pragniemy opracować narzędzia, które im to ułatwią - napisał Zuckerbeg na Facebooku.

Jednym z elementów kampanii ma być nowe narzędzie o nazwie "Covid Information Center", które pozwoli na uzyskanie informacji dotyczących miejsca i daty możliwego zaszczepienia. Ponadto umożliwi ono zarejestrowanie się na otrzymanie własnej dawki. Nowe rozwiązanie zostanie umieszczone w widocznym miejscu na stronie głównej Facebooka oraz Instagrama.

W popularyzacji szczepień mają również pomóc chatboty z WhatsAppa. Mark Zuckerberg podkreśla, że jest to niezwykle popularna metoda informowania obywateli o różnego rodzaju akcjach. - Do tej pory wysłano tą drogą ponad 3 miliardy wiadomości od rządów oraz międzynarodowych organizacji i organizacji non-profit.

Dane pokazują, że szczepionki są bezpieczne i działają. Są naszą największą nadzieją na pokonanie tego wirusa i powrót do normalnego życia - dodaje miliarder.