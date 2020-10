Facebook Messenger for Windows 71.6.119

Pobierz program

Messenger for Windows to aplikacja przeznaczona do komunikacji ze znajomymi z Facebooka. Poza możliwością prowadzenia prywatnych rozmów program pozwala na przeglądanie ostatnich aktualizacji statusów znajomych i otrzymywanie powiadomień. Rozmowy prowadzone są w osobnych kartach, a wygląd listy kontaktów jest taki sam, jak komunikator na stronie serwisu.