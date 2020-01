Facebook Messenger rozpozna twoją twarz – w trosce o prywatność rozmów

Messenger już wkrótce dostanie nowe zabezpieczenie – Screen Lock – które pozwoli wykorzystać rozpoznawanie twarzy w smartfonie i blokować dostęp do aplikacji. W ten sposób, nawet po odblokowaniu smartfonu, programu nie będzie się dało uruchomić bez ponownego wykorzystania biometrii. Na razie nie ma jednak jednoznacznej informacji, czy opcja będzie od razu dostępna zarówno w iPhone'ach, jak i smartfonach z Androidem.

To użytkownicy iOS-a nie powinni się jednak tym razem obawiać o jej dostępność. Na zrzucie ekranu Facebook Messengera, który trafił do internetu, prezentowany jest fragment ustawień, gdzie wspomina się o wykorzystaniu Face ID, czyli systemu rozpoznawania twarzy znanego z iPhone'ów.

For these types of privacy features, we would use the face id-type settings already present on the device, not our own version. https://t.co/nEvnfiFQmx