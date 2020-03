Facebook Messenger sam powie znajomym, co robisz. Nadchodzą automatyczne statusy

Facebook testuje nową funkcję Messengera, która z jednej strony jest efektem ciekawego wykorzystania szeregu czujników, zaś z drugiej może budzić wątpliwości co do zakresu śledzenia ruchów użytkownika. Chodzi o możliwość dzielenia się z innymi automatycznymi statusami, z których znajomi mogliby się dowiedzieć, że użytkownik jest w danej chwili na przykład w kawiarni lub w czasie podróży.

Nowość nie jest na razie testowana poza gronem pracowników Facebooka i jest na wczesnym etapie rozwoju. W tej chwili nie wiadomo zatem, kiedy mogłaby trafić do użytkowników i jaka będzie jej ostateczna forma. Z udostępnionych już teraz zrzutów ekranu dowiadujemy się jednak, że automatyczny status będzie wyświetlany tylko wybranym osobom wskazanym przez użytkownika i zawsze będzie jedynie ogólną informacją o aktywnościach.

We're always exploring new features to improve your Messenger experience. This feature is still in early development and not externally testing. https://t.co/SAYE9BcFC7