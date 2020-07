Facebook Messenger z blokadą dostępu do wiadomości. Możesz użyć FaceID lub TouchID

Udostępnij:

Użytkownicy Facebook Messengera w iPhone'ach i iPadach mogą już korzystać z nowego zabezpieczenia, które pozwala ukryć wiadomości przed osobami trzecimi korzystającymi z tego samego urządzenia. Dzięki wdrożeniu opcji App Lock, Messengera można dodatkowo zabezpieczyć z wykorzystaniem biometrii – aby włączyć aplikację, trzeba najpierw użyć FaceID lub TouchID, niezależnie od samego oblokowania smartfona.

Jak zaznacza Facebook, wykorzystywany jest do tego mechanizm obsługi odcisków palców i skaner twarzy zaszyty w samym systemie, przez co do firmy nie trafiają żadne wrażliwe informacje. Obecnie funkcja obsługiwana jest tylko w iOS-ie, ale docelowo trafi także do Messengera na Androidzie, a stanie się to w w najbliższych kilku miesiącach.

Messenger może być od teraz dodatkowo zablokowany przed niepowołanym dostępem, fot materiały prasowe Facebook.

Opisywaną opcję można aktywować w nowej zakładce ustawienia prywatności. Stąd można także zdecydować, kto będzie widział relacje użytkownika oraz zarządzać listą zablokowanych osób. Co ciekawe, Facebook pracuje także nad dalszymi usprawnieniami w zakresie bezpieczeństwa. Wkrótce Messenger ma oferować dodatkową kontrolę nad połączeniami i wiadomościami otrzymywanymi od nieznajomych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa w Messengerze, Facebook zachęca do lektury strony poświęconej ochronie prywatności. Jest ona dostępna w języku polskim i obejmuje między innymi informacje o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym oraz alertach dotyczących logowania.

