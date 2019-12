Facebook Messenger z noworocznymi życzeniami? Uważaj, to może być phishing

Udostępnij:

Okres bożonarodzeniowo-noworoczny to idealne żniwa dla cyberprzestępców. W końcu, poza osobiście składanymi życzeniami, często robimy to też przez komunikatory i serwisy społecznościowe.

Z powodu dużo większej ilości wiadomości jesteśmy mniej podejrzliwi czy po prostu szybko chcemy przejrzeć nowe życzenia, szczególnie blisko godziny 00:00 pomiędzy starym i nowym rokiem. Zespół Cyber Security Philippines-CERT ostrzega na swoim Facebooku przed klikaniem w linki umieszczone w noworocznych pozdrowieniach.

Kartka noworoczna z linku nie musi być bezpieczna

Jedną z możliwości wysyłania życzeń są personalizowane kartki na różnych stronach internetowych, a nie same teksty i grafiki bezpośrednio umieszczane na Facebooku czy w Messengerze. Taki mechanizm stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo. Link nie musi być odnośnikiem do życzeń. Jest szansa, że trafimy na złośliwą stronę internetową, która będzie chciała uzyskać dostęp do naszych danych.

Bądźcie ostrożni przy otwieraniu pozdrowień przez Messengera w Nowym Roku. Najlepiej przed otwarciem, potwierdźcie ze znajomymi, rodziną i krewnymi, czy faktycznie je wysyłali. - Większość z nas ma z tyłu głowy czerwonką lampkę, jeśli np. na Facebooku kontaktuje się z nami zupełnie nieznana osoba. Jednak specjaliści z filipińskiego CERT przypominają o możliwości hakowania kont osób, które znamy.

Gdy nie będziemy uważni, to i nasze konto może być przejęte i dołączyć do grona zhakowanych profili, rozsyłających specjalnie spreparowane wiadomości noworoczne na Facebook Messengerze czy w innym komunikatorze. Jeśli spotka nas podobna historia, ale nieopatrznie wyświetlimy groźną stronę, to jak radzi CERT - szybko zmieńmy hasła, logując się przez inną maszynę. Na zagrożonej zainstalujmy lub uaktualnijmy oprogramowanie antywirusowe.