Facebook Randki mnie „szantażuje”. Chce, bym oddał mu się jeszcze bardziej (opinia)

Udostępnij:

No i ruszyło w końcu. Facebook Randki tudzież Facebook Dates nazbierał odpowiednią liczbę osób i uruchomił usługę w pełni. Potwierdziły się moje obawy: dla miłości musisz „oddać” swą tożsamość.

W skrócie o co chodzi: Facebook Randki to jeden z ficzerów głównej aplikacji, dostępny tylko na smartfonach. Można tam szukać miłości, a pomóc mają w tym algorytmy fejsa. Dopasuje nam osoby podobne do nas – pod względem zainteresowań, zachowania, nawyków. Pod względem wszystkiego tego, co o nas wie.

To ma być jedna z głównych zalet usługi – szczegółowość dopasowania. Facebook mówi: wiemy o Was tyle, że znajdziemy Wam drugą połówkę lepiej niż ktokolwiek inny. W domyśle: niż Tinder.

Tu lekki offtop wobec tytułu artykułu. Facebook Randki miały być czymś innym niż Tinder. Nie ma swipe’owania, nie ma pójścia na ilość, lecz na jakość. No cóż, swipe’ów nie ma, ale są guziki „x” i serduszko. Czyli albo do kosza, albo do następnego etapu.

Zostaną te najbliższe nam charakterologicznie jednostki. Trochę się tego ostatnio obawiałem, gdy usługa weszła, ale jeszcze nie działała, bo Facebook nie zdążył zebrać odpowiedniej liczby użytkowników, by miało to sens. Zwracałem uwagę, że gigant pyta o jeszcze więcej informacji takich jak picie, palenie czy stosunek do związków. Ale ok, wcisnąłem „pomiń” i dokończyłem rejestrację.

Facebook Randki w końcu działa i chce więcej

A dziś powitał mnie radosny komunikat o tym, że Facebook Randki działa już na pełnych obrotach - zabrałem się więc za szukanie miłości!

Jeden swipe ikonka, druga. Tu x, tam serduszko, ale oto za chwilę komunikat: uzupełnij profil, bo bez tego kobiety mogą cię nie zobaczyć.

Rozumiecie? Ponarzekałem, że chcieli więcej danych, ale się nie do końca dałem, a teraz: albo dajesz dane, albo nici z... randek. Nie przytaczam dokładnie tego komunikatu, gdyż nie mogłem zrobić skrina. Facebook wyświetlił bowiem kolejny komunikat: nie ma skrinów, bo tu dane osobowe są.

Czyli: daj dane, ale skrina to już nie rób, bo to dane są i rozdawać ich nie można! I teraz wybieraj: randka czy tryb incognito?