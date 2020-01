W ubiegłym tygodniu świat obiegła informacja o zhakowaniu iPhone'a Jeffa Bezosa przez aplikację WhatsApp. Atak miał zostać przeprowadzony z konta saudyjskiego księcia. Komu przypisać winę? Wiceprezeska Facebooka zrzuca ją na Apple'a.

Smartfon najbogatszego człowieka świata został zhakowany. Wystarczył do tego plik wideo ważący 4,22 MB, wysłany przez aplikację WhatsApp. Właściciele komunikatora sądzą jednak, że istnienie luki nie jest ich winą. "Należy spojrzeć na słabe punkty w zabezpieczeniach systemów operacyjnych smartfonów" – mówiła Nicola Mendelsohn, wiceprezes Facbooka.

Taki cichy zarzut w stronę Apple'a padł z jej ust podczas wywiadu z Bloomberg Television podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Oficjalnie Mendelsohn stwierdziła, że Facebook weźmie na siebie winę za zhakowanie Jeffa Bezosa przez swoją aplikację.

Nick Clegg, inny z czołowych pracowników Faceboka, w rozmowie z BBC miał problem z wytłumaczeniem, jak doszło do ataku na Bezosa. Odrzucał winę aplikacji, twierdząc, że szyfrowanie end-to-end nie pozwoliłoby przesyłanym plikom uruchomić szkodliwego kodu.

"We're as sure as you can be that the technology of end-to-end encryption cannot be hacked into" - Facebook's @nick_clegg says he's "very, very confident" that Jeff Bezos wasn't hacked via Whatsapp #r4Today | @MishalHusain | https://t.co/NHsmYG4H4W pic.twitter.com/E4Cf4h1Viu