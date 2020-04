Facebook będzie ostrzegać. Wystarczy, że zareagujesz na fałszywe treści

Udostępnij:

Facebook wprowadza kolejną zmianę związaną z rozprzestrzenianiem fałszywych informacji o pandemii COVID-19. Tym razem podchodzi jednak dużo bardziej restrykcyjnie do sprawy. Ostrzeże użytkowników przed dezinformacją, oraz przekieruje do wyjaśnienia na stronie WHO.

Polityka Facebooka staje się coraz bardziej agresywna w obliczu coraz większej fali dezinformacji. Na serwisie pojawiają się przeróżne teorie dotyczące pandemii COVID-19, które niekiedy mogą mieć skutek fatalny. Niektórzy klikają "lubię to", inni reagują śmiechem, a niektórzy skomentują.

To skutkuje zwiększeniem zasięgu posta, co niekoniecznie jest zamiarem osób wchodzących z nim w reakcję. Fałszywa informacja idzie dalej w świat. Facebook zwraca jednak uwagę na inny problem - nie wszyscy są w stanie rozpoznać fałsz na pierwszy rzut oka.

Użytkownicy, którzy weszli w reakcję z postem oznaczonym przez Facebooka jako "szkodliwy", zostaną ostrzeżeni i przekierowani na witrynę Światowej Organizacji Zdrowia. Trafią na stronę zawierającą wyjaśnienie, dlaczego ta informacja jest fałszywa.

"Chcemy połączyć osoby, które mogły wejść w interakcję z błędnymi informacjami na temat wirusa, z informacjami z wiarygodnych źródeł, na wypadek, gdyby ponownie zobaczyły lub usłyszały te twierdzenia poza Facebookiem" - pisze Guy Rosen we wpisie na blogu Facebooka.