Facebook i Google będą płacić za informacje. Australia w końcu wprowadza ustawę

Niedawno doszło do konfliktu platformy Facebook z rządem australijskim. Gigant mediów społecznościowych odciął Australię od stron informacyjnych, mediów, ale i agencji rządowych. To odwet za proponowane prawo, w świetle którego za każdy link do serwisów medialnych na Facebooku będzie pobierana opłata. Decyzja została niedługo potem odwrócona, a teraz kryzys całkiem zażegnany. Australia wprowadziła nową ustawę, według której Facebook i Google będą jednak wypłacać tantiemy mediom za zawartość informacyjną.

W świetle nowego prawa, Facebook i Google muszą płacić za każde wykorzystanie linku do treści informacyjnych na ich platformach. Wysokość tych opłat zależy od indywidualnie wynegocjowanej stawki koncernów medialnych oraz Facebooka/Google. W przypadku braku porozumienia między dwiema stronami rząd australijski wprowadzi obowiązkowe rozwiązanie sprawy drogą arbitrażową.

Głównym powodem tych zmian jest nieproporcjonalnie duży udział Facebooka i Google w dochodach z reklam internetowych, który - zdaniem australijskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jest uzyskiwany kosztem koncernów medialnych prowadzących portale informacyjne. Szczególnie odczuli to mniejsi wydawcy i lokalne media, często zmuszeni do zwolnień, a nawet zamykania niektórych wydawnictw.

Facebook i Google muszą również z wyprzedzeniem powiadomić firmy medialne o zmianach w algorytmie. Ustawa dotyczy w tym momencie wyłącznie tych dwóch gigantów mediów społecznościowych, ale jej treść może ulec z czasem zmianie i być poszerzona o inne platformy. Za rok rząd przypatrzy się funkcjonowaniu nowego prawa i ewentualnie wprowadzi dodatkowe poprawki.

Całkiem możliwe, że przypadek Australii doprowadzi do negocjacji podobnych praw w innych państwach. Za takim rozwiązaniem lobbował także inny gigant technologiczny - Microsoft.