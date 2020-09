Facebook ma narzędzie wykrywające kradzież zdjęcia. To może być koniec memów

Udostępnij:

Facebook poinformował o wprowadzaniu nowego narzędzia do Creator Studio. Będzie nim "Rights Manager", czyli menedżer praw autorskich. Pomoże wykrywać kradzież własności intelektualnej, takiej jak zdjęcia.

Kradzież praw autorskich to w internecie smutna codzienność, do której zostaliśmy przyzwyczajeni. To, co dla jednych jest kawałkiem chleba, dla innych nie ma żadnej wartości i traktują to jak swoje. Jednym z najlepszych tego typu przykładów są memy, których szablony zazwyczaj powstają na podstawie wykonanej przez kogoś fotografii.

Wkrótce, udostępnianie memów na Facebooku może okazać się znacznie trudniejsze. Niewykluczone, że "Rights Manager" posłuży do wykrywania zdjęć, których wykorzystano do ich stworzenia. Jednakże mówimy tu o sytuacji czysto hipotetycznej, ponieważ w tym momencie nie wiadomo, jak dokładnie będzie działać nowe narzędzie. Ale jest to potencjalnie możliwe.

Rights Manager będzie działać zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Twórcy będą mogli połączyć różne należące do siebie konta, aby system wiedział, która zawartość należy do nich, a którą należy usunąć z serwisu. Ustawienia będzie można także dostosować tak, aby zabraniać udostępniania treści tylko w danych krajach.

Początkowo, jak to zwykle w przypadku nowości Facebooka, funkcję otrzymają tylko wybrani twórcy. W tej kwestii nie podano zbyt wielu szczegółów. Natomiast jednym z najlepszych przykładów byłby National Geographic, którego zdjęcia notorycznie pojawiają się na profilach niezrzeszonych z czasopismem.